'제18대 홍보모델을 뽑아주세요'

노우래기자

입력2025.12.01 11:44

KLPGA 홍보모델 온라인 팬 투표 시작
상위 20명 선발 이후 각종 기록 12명 선발
참여자 중 50명 추첨 홍보모델 달력 선물

한국여자프로골프협회(KLPGA)가 내년 홍보모델을 선발한다.


KLPGA는 1일 제18대 홍보 모델을 선정하는 첫 단계인 온라인 팬 투표를 시작한다고 밝혔다. 내년 KLPGA 홍보 모델은 온라인 투표를 통해 상위 20명을 선별한다. 이후 2025시즌 성적과 역대 기록, 온라인 팬 투표 결과 등에 따라 논의를 거쳐 최종 12명을 뽑는다.

KLPGA가 홍보모델을 뽑기 위한 온라인 투표를 시작한다. KLPGA 제공

KLPGA가 홍보모델을 뽑기 위한 온라인 투표를 시작한다. KLPGA 제공

온라인 투표는 이날부터 1주일 동안 진행된다. KLPGA 인터넷 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션에서 할 수 있다. 최대 5명까지 투표가 가능하다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 50명에게 제17대 KLPGA 홍보 모델 화보 사진으로 만든 2026 KLPGA 달력을 선물한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
