[오늘의신상]'디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션'…韓 한정판 와인

구은모기자

입력2025.12.01 09:31

'카시에로 델 디아블로'의 네 번째 한국 리미티드 에디션

인터와인은 2026년 '붉은 말의 해'를 기념해 전 세계 1위 칠레 와인 브랜드 '카시에로 델 디아블로(Casillero del Diablo)'가 한국을 지키는 수호신 '도깨비'와 십이간지 전통이 더해진 한국 한정판 '붉은 말의 해 도깨비 에디션'을 선보인다고 1일 밝혔다.


스페인어로 '악마의 셀라(Devil's Cellar)'를 뜻하는 카시에로 델 디아블로는 창립자인 돈 멜초(Don Melchor)가 와인 도난을 막기 위해 '와인 창고에 악마가 나타난다'라는 소문을 퍼트리며 명성을 얻게 된 와인 브랜드다. 1초에 2병씩 팔린다는 디아블로는 다년간 국내 소비자들에게도 사랑받으며 국내 연간 누적 판매 200만병 이상인 유일한 단일 와인 브랜드다.

카시에로 델 디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션은 칠레 와인 생산량의 가장 큰 부분을 차지하는 카베르네 소비뇽을 주 품종으로 사용해 만들어졌다. 카베르네 소비뇽 특유의 블랙베리, 블랙 커런트, 자두향이 풍성하게 올라오며 집에서 쉽게 만들 수 있는 스테이크, 갈비찜, 불고기, 삼겹살 등과 잘 어울리지만 편의점에서 구할 수 있는 치즈 플래터, 소시지, 야식 상품들과도 잘 어울린다.


특히 이번 에디션은 마스터 오브 와인이자 영국 출신의 세계적 와인 평론가 팀 아킨(Tim Atkin)으로부터 91점을 획득하고, 베스트 인 클래스 카베르네 소비뇽(Best in Class Cabernet Sauvignon)으로 선정된 2023년 빈티지로 제작됐다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
