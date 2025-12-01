속초시, 2026년 산림재난대응단·산불예방 감시원 모집

산림재난대응단 35명·주야간 감시원 98명·드론 2명 선발

12월 3일~4일 신청 접수…봄·가을 산불방지대책기간 근무

강원도 속초시는 2026년 봄·가을철 산불방지대책기간 산불예방 강화를 위해 산림재난대응단(산불전문예방진화) 35명과 산불예방 감시원 98명, 드론 감시원 2명을 공개 모집한다.

이병선 속초시장이 지난 10월 27일 가을철 산불예방 진화대, 감시원 발대식에서 인사말을 하고 있는 모습. 속초시 제공

모집 대상은 공고일 현재 속초시에 주민등록을 둔 만 18세 이상 신체 건강한 자이며, 세부 기준은 속초시청 홈페이지 공고란에서 확인할 수 있다.

산림재난대응단은 총 35명을 선발해 산불 발생 시 초동 진화와 뒷불감시, 산불진화장비 유지관리, 산불방지 계도·홍보, 인화물질 사전 제거, 영농부산물 파쇄작업 등 현장 대응 업무를 맡게 된다.

산불예방 감시원은 총 100명으로 이 중 98명은 주야간 감시원으로 활동하며 산불감시와 계도, 입산통제구역 무단입산자 및 화기물 소지 입산자 단속, 산림인접지역 불법소각행위 단속 등을 수행한다.

2026년부터는 드론 감시원 2명을 새롭게 채용한다. 이들은 드론을 활용해 산불 취약지역을 상시 감시하고, 입산통제구역 무단입산자 및 산림인접지역 불법소각행위 단속 등 입체적·체계적 점검을 지원한다. 이를 통해 산불 취약지역의 실시간 모니터링이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

신청을 희망하는 주민은 12월 3일부터 4일 오후 6시까지 주민등록등본과 가족관계증명서 등 구비서류를 지참해 공원녹지과로 방문 접수하면 된다. 신청서는 속초시청 누리집과 공원녹지과에 비치되어 있다.

속초시 관계자는 "산림재난대응단과 산불예방 감시원은 공정하고 투명한 절차에 따라 채용할 계획"이라며 "산불방지대책기간 산불예방 홍보, 진화, 소각행위 단속 등 산불방지 업무에 철저를 기하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자



