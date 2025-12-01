본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"한솔케미칼, 삼성전자 D램 투자 확대 수혜…목표가 ↑"

유현석기자

입력2025.12.01 08:07

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권은 1일 한솔케미칼 에 대해 삼성전자의 D램 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 30만원으로 상향했다.

[클릭 e종목]"한솔케미칼, 삼성전자 D램 투자 확대 수혜…목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

키움증권은 삼성전자가 내년 평택 4공장의 설비투자와 평택 5공장의 인프라 투자를 진행할 것으로 내다봤다. 또한 평택 4공장의 클린룸 전환도 있을 것으로 전망했다. 그는 "올 연말을 시작으로 '상반기에 투자됐던 고객들의 메모리 신규 설비'가 본격적으로 가동되기 시작할 것"이라고 말했다.


박유학 키움증권 연구원은 "삼성전자의 경우 2026년 DRAM 자본투자(CapEx)는 166억달러로 전년 대비 17% 증가할 것"이라며 "한솔케미칼의 과산화수소 수요가 크게 증가할 전망"이라고 설명했다.

그러면서 "내년 상반기에는 '삼성전자의 NAND 가동률'이 상승 전환될 것이며, 내년 하반기에는 '상반기에 추가 투자될 장비들의 가동'이 예상되고 있다"며 "이를 지나면 'SK하이닉스의 용인 1공장'과 '삼성전자의 평택 5공장'이 완공될 것"이라고 강조했다.


이어 "고객들의 설비 투자 및 가동 스케줄'은 한솔케미칼의 실적 및 주가 상승의 큰 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기