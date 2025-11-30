본문 바로가기
李대통령, 내달 3일 '계엄 1년' 특별담화…외신 기자회견·5부 요인 오찬도

임철영기자

입력2025.11.30 16:52

특별 담화 "대한민국 국민들의 노고를 기억하는 내용될 것"
'새롭게 선 민주주의, 그 1년' 주제로 외신 기자회견
오찬에 우원식·조희대·김상환·김민석·노태악 등 참석

내달 3일 '12·3 비상계엄' 사태 1년을 맞아 이재명 대통령이 '계엄 1년' 특별담화를 발표한다. 이어 외신 기자회견과 우원식 국회의장·조희대 대법원장 등 5부 요인을 초청해 오찬도 가질 계획이다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 용산 대통령실 브리핑에서 "이재명 대통령은 빛의 혁명 1년을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정"이라고 이같이 밝혔다. 이 수석은 대통령 특별담화와 관련해 "촛불에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 우리 대한민국 국민들의 노고를 기억하는 내용이 될 것"이라고 소개했다.


이어 이 대통령은 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'이라는 주제로 외신 기자회견을 갖는다. 이 수석은 "국제사회에 K민주주의의 회복을 천명하고 국민통합의 메시지도 전할 예정"이라고 설명했다.

아울러 이 대통령은 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인과 오찬을 한다. 이 수석은 "빛의 혁명 1주년의 의미와 과제를 나누는 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
