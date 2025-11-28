구로구, 도시농업체험장에서 어린이들과 김장 나눔 행사

서울 구로구(구청장 장인홍)는 28일 오류나들목(IC) 도시농업체험장에서 ‘작물 수확 및 김장 체험’ 행사를 열었다고 28일 밝혔다.
장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 김장을 하고 있다. 구로구 제공.
이날 행사에는 장인홍 구청장을 비롯해 관내 어린이집 원아 50명이 참여했다. 참가자들은 체험농장에서 직접 기른 배추 30포기와 무 20개를 수확한 뒤 김장을 담그며 수확의 기쁨과 나눔의 의미를 나눴다.
장인홍 구청장은 “도시농업체험과 더불어 이웃 사랑을 실천하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 따뜻한 나눔 문화를 이어가겠다”고 말했다.
행사가 끝난 뒤 구는 배추 1500포기와 무 500개를 추가로 수확해 관내 복지시설에 전달할 예정이다. 전달 대상은 길가온혜명(노인·노숙인 쉼터), 구로지역자활센터, 구로삶터지역자활센터, 라온채·헬렌의집(장애인 단기거주시설) 등이다.
장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 구로구 제공.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
