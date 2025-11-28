본문 바로가기
구로구, 도시농업체험장에서 어린이들과 김장 나눔 행사

김민진기자

입력2025.11.28 17:17

서울 구로구(구청장 장인홍)는 28일 오류나들목(IC) 도시농업체험장에서 ‘작물 수확 및 김장 체험’ 행사를 열었다고 28일 밝혔다.

장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 김장을 하고 있다. 구로구 제공.

장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 김장을 하고 있다. 구로구 제공.

이날 행사에는 장인홍 구청장을 비롯해 관내 어린이집 원아 50명이 참여했다. 참가자들은 체험농장에서 직접 기른 배추 30포기와 무 20개를 수확한 뒤 김장을 담그며 수확의 기쁨과 나눔의 의미를 나눴다.


장인홍 구청장은 “도시농업체험과 더불어 이웃 사랑을 실천하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 따뜻한 나눔 문화를 이어가겠다”고 말했다.


행사가 끝난 뒤 구는 배추 1500포기와 무 500개를 추가로 수확해 관내 복지시설에 전달할 예정이다. 전달 대상은 길가온혜명(노인·노숙인 쉼터), 구로지역자활센터, 구로삶터지역자활센터, 라온채·헬렌의집(장애인 단기거주시설) 등이다.

장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 구로구 제공.

장인홍 구로구청장이 아이들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 구로구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

