본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

보이스피싱 범죄수익…국가가 의무 몰수한다

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.28 10:07

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박균택 의원 발의 부패재산몰수법 통과
특정사기범죄 재산·개연성 확인시 범죄수익 추정
몰수·추징 정보공유 신설… 피해자 환급 강화

보이스피싱·다단계·유사수신 등 특정사기범죄의 범죄수익을 국가가 의무적으로 몰수·추징해 피해자에게 반환할 수 있도록 하는 법 개정안이 국회를 통과했다.


더불어민주당 박균택 의원(광주 광산갑)이 대표발의한 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안'이 전날 국회 본회의에서 의결됐다.

박균택 더불어민주당 의원. 박균택 의원실

박균택 더불어민주당 의원. 박균택 의원실

AD
원본보기 아이콘

현행법은 피해자가 스스로 피해를 복구하기 어렵다고 법원이 판단하는 경우에만 국가가 '임의적'으로 범죄수익을 몰수·추징할 수 있다. 이 때문에 동일 유형의 범죄라도 재판부마다 판단이 달라 몰수·추징 여부가 엇갈리는 문제가 지속해서 제기돼 왔다. 보이스피싱 조직이 차명계좌와 분산 송금 등으로 자금을 은닉·세탁하는 관행을 고려할 때, 검사가 모든 범죄수익의 인과관계를 끝까지 입증해야 하는 기존 구조도 피해 복구를 어렵게 만든 요인으로 지적돼 왔다.

개정안은 특정사기범죄에 대해 국가가 범죄수익을 '반드시' 몰수·추징하도록 의무화했고, 범죄 기간 중 범인이 취득한 재산이 금액·취득 시기 등으로 볼 때 범죄수익일 개연성이 충분하면 이를 '범죄피해재산'으로 추정할 수 있도록 했다. 아울러 몰수·추징 집행을 위해 과세정보·금융거래정보 제공을 요청할 수 있는 근거도 마련했다.


박 의원은 "불특정 다수를 노리는 보이스피싱 등 사기 범죄의 범죄수익을 신속히 박탈해 피해자에게 돌려드릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 민생입법을 통해 이재명 정부의 민생·실용 중심 기조를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기