농협은행, AI기반 차세대 금융서비스 선보여

NH농협은행이 26일부터 28일까지 서울 양재 aT센터에서 열리는 '코리아 핀테크위크 2025'에서 인공지능(AI) 기반 차세대 금융서비스를 공개했다.

올해 농협은행 부스는 실제 영업점 환경을 반영한 미래형 금융 체험존으로 꾸며졌다. 가장 주목받은 콘텐츠는 AI 안면인식과 음성 기반 대화형 거래 기술을 결합한 NH AI STM이다. 기존 STM 기능에 AI 인증·상담 기능을 더해, 고객이 기기 앞에서 간단한 음성 명령만으로 입출금, 통장·카드 발급 및 상담 등 주요 금융 업무를 처리할 수 있도록 구현했다.

농협은행은 이번 STM을 비롯해 맞춤형 분석과 추천 기능을 담은 AI 기반 금융 콘텐츠를 선보이며 고객 관점의 인공지능 전환(AX) 혁신에 대한 전략적 방향성을 제시했다. 특히 누구나 쉽게 이용할 수 있는 직관적 인터페이스를 강화해 고령층·디지털 취약계층도 편리하게 이용할 수 있는 포용적 금융서비스 구현에 방점을 두었다고 농협은행은 설명했다.

최운재 농협은행 부행장은 "AI 기술이 실제 금융현장에서 고객 편의를 얼마나 높일 수 있는지 직접 경험할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 AI와 디지털 역량을 결합해 미래형 금융서비스를 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.





