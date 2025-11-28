[오늘의신상]정통 일식 구현한 '오즈키친 가라아게'

간장 풍미와 생강 향으로 완성한 정통 가라아게

오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 390,000 전일대비 2,500 등락률 +0.65% 거래량 1,340 전일가 387,500 2025.11.28 10:06 기준 관련기사 삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? 뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'[오늘의신상]"가장 순한맛 타바스코"…오뚜기 '할라피뇨 핫소스' 전 종목 시세 보기 close 는 증가하는 간편식 수요에 맞춰, 집에서도 손쉽게 즐길 수 있는 '오즈키친 가라아게'를 출시했다고 28일 밝혔다.

'오즈키친 가라아게'는 깊은 간장 풍미와 은은한 생강 향이 조화롭게 어우러지는 것이 특징이다. 엄선한 닭다리살을 사용해 촉촉한 육즙과 부드러운 식감을 살렸으며, 얇고 가벼운 전분 튀김옷으로 바삭함까지 더했다. 에어프라이어로 간편하게 조리할 수 있어 집에서도 손쉽게 정통 가라아게를 즐길 수 있다.

오뚜기 관계자는 "합리적인 가격과 간편한 조리로 외식 메뉴를 집에서 즐기려는 소비자가 꾸준히 늘고 있다"며 "외식 수준의 맛을 구현한 다양한 간편식을 앞으로도 지속해서 선보일 예정"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



