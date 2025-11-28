본문 바로가기
동의대 김유리 석사과정, 한국수산과학총연합회 국제학술대회 ‘최우수 발표상’ 영예

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.28 08:11

동의대학교 대학원 바이오메디컬학과 김유리 석사과정생이 국내 수산과학 분야 최대 규모 국제 학술행사에서 연구역량을 인정받았다.


김 씨는 지난 11월 6∼7일 부산 벡스코에서 열린 2025 한국수산과학총연합회 국제학술대회(KOFFST International Conference)에서 수산이용가공 분야 포스터 발표 부문 최우수 발표상을 수상했다.

동의대학교 김유리 석사과정생. 동의대 제공

동의대학교 김유리 석사과정생. 동의대 제공

수상 연구는 'Geographic differences in gut microbiota of olive flounder：Insights from Korean aquaculture regions'. 국내 주요 양식지 환경 차이가 넙치(Olive flounder)의 장내 미생물 구성에 어떤 영향을 미치는지를 차세대 염기서열 분석(Next-Generation Sequencing, NGS)을 기반으로 규명했다.

연구에는 황수빈(바이오의약학과 4학년), 이수정·이영선 대학원생, 장원제·이은우 교수 등 동의대 연구진이 함께 참여했다.


연구팀은 지역별 수질 특성·사육 환경 등 외부 요인이 어류 장내 미생물 생태계에 미치는 차이를 확인했다. 김유리 씨는 "마이크로바이오타 구성의 지역별 특성을 밝힌 이번 결과는 양식업의 생산성 향상과 지속가능성 제고에 직접적인 시사점을 제공한다"는 평가를 받았다.


한국수산과학총연합회(KOFFST)는 한국수산과학회, 한국어류학회, 한국어병학회 등 5개 학술단체가 참여하는 연합체로, 매년 부산국제수산엑스포(BISFE)와 함께 국제학술대회를 개최한다.

올해 행사에는 한국·미국·프랑스·덴마크 등 12개국 570여명의 전문가가 참석해 총 381편의 연구 성과가 발표됐다.


동의대 관계자는 "우수한 연구 인력 양성과 국제 수준의 연구 네트워크 강화에 큰 의미가 있다"며 "바이오·수산 융합 연구 분야에서 지속적인 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
