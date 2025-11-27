본문 바로가기
[인사]LG전자

김형민기자

입력2025.11.27 15:53

◇ 사장 승진

▲ 은석현 VS사업본부장

▲ 이재성 ES사업본부장


◇ 부사장 승진

▲ 김진경 SoC센터장

▲ 조병하 webOS플랫폼사업센터장

◇ 전무 승진

▲ 김창민 품질경영센터장

▲ 김철 부품솔루션사업부장

▲ 김태완 멕시칼리생산법인장

▲ 양희구 생산혁신센터장

▲ 이성진 한국구독영업담당

▲ 이희성 노경담당

▲ 정순호 D2C해외영업그룹장

▲ 정욱준 디자인경영센터장

▲ 정재웅 고객가치혁신부문장


◇ 상무 승진

▲ 권민호 ES엔지니어링담당

▲ 김경석 키친솔루션연구소장

▲ 김광만 ES제어연구담당

▲ 김승만 VS CX담당

▲ 김윤수 HS품질경영담당

▲ 김준우 찌비뚱생산법인장

▲ 김현 한국영업경영관리담당

▲ 김홍덕 Connectivity개발리더

▲ 노승완 TV아시아영업담당

▲ 노윤호 디스플레이제품개발담당

▲ 박영진 HS SCM담당

▲ 박진규 ES생산담당

▲ 양희철 한국D2C영업담당

▲ 이재모 HS기술전략담당

▲ 정병우 광학연구소장

▲ 정수봉 한국건설영업담당

▲ 정연관 미국HS영업담당

▲ 정용찬 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당

▲ 조성현 인도SW연구소장

▲ 황영민 인도LG전자 인도HS영업담당

▲ 황상연 워싱턴오피스소장




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

