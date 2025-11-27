양평군, 12월부터 두 달간 '겨울엔 양평'축제…연말 '불빛애(愛)' 진행

양평군, 제3회 '겨울엔 양평' 축제 준비 완료

12월 31일 '불빛애(愛)' 하이라이트 장식

'매력 양평에서 행복하게 겨울나기' 관광객 맞이

경기 양평군(군수 전진선)은 오는 12월부터 내년 1월까지 두 달간 다양한 체험과 이벤트가 마련된 겨울 축제 '겨울엔 양평'을 개최한다고 27일 밝혔다.

‘겨울엔 양평’ 포스터. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해로 3회를 맞는 이번 축제는 '매력 양평에서 행복하게 겨울나기'를 표어로, 지역 자원과 연계한 다채로운 '겨울 체험' 프로그램을 통해 추운 겨울 속에서도 따뜻하고 특별한 겨울 여행을 선사할 예정이다.

축제는 △농촌체험 △딸기체험 △별빛체험 △썰매체험 등 네 가지 주제로 운영된다. 참여자들은 겨울 농촌 프로그램, 딸기 따기, 밤하늘을 즐기는 별빛 체험 등으로 구성된 도장 찍기 여행을 통해 양평 곳곳을 탐방할 수 있으며, 양평군청 앞 남한강 테라스에는 겨울 감성을 담은 특별 촬영 공간도 마련된다.

올해 특별행사는 지난해 개막식과는 달리 축제 중반부에 배치해 축제 분위기를 한층 높일 예정이다. '제3회 겨울엔 양평 불빛애(愛): 2025년과 2026년을 잇다'라는 이름으로 개최되는 특별행사는 가족 방문객이 가장 많은 연말 특성을 반영해 12월 31일 정오부터 오후 6시까지 열린다. 축제 열기가 절정에 이르는 시점에 특별행사를 진행함으로써 축제 후반 동력 강화와 홍보 효과 제고를 기대하고 있다.

전진선 양평군수는 "축제의 분위기가 가장 무르익는 시점에 열리는 특별행사 '겨울엔 양평 불빛애(愛)'를 통해 더 많은 관광객이 양평을 찾을 것으로 기대한다"며 "이번 축제가 '양평의 겨울'을 더욱 특별하게 만들고, 양평이 사계절 관광지로 자리매김하는 데 중요한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

축제에 대한 자세한 내용은 '겨울엔 양평' 누리집 및 양평여행 공식 블로그에서 확인할 수 있다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>