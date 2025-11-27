본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

[속보]이창용 "환율 레벨 걱정 안 한다, 해외투자 위험 관리 되고 있는지 우려"

김유리기자

입력2025.11.27 11:49

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]이창용 "환율 레벨 걱정 안 한다, 해외투자 위험 관리 되고 있는지 우려"
AD
원본보기 아이콘




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고 '난방비 폭탄' 걱정에 사용했다가…"잘못하면 큰 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기