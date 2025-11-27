본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

하반기 공급망 안정화 선도 사업자 50개 선정

세종=김평화기자

입력2025.11.27 10:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새 경제안보품목 및 서비스 관련 기업 추가

정부는 올해 하반기 공급망 안정화 선도 사업자로 총 50개 기업을 신규 선정했다고 27일 밝혔다. 지난 9월부터 접수 및 소관 부처 심사를 거쳐 이번에 선정을 마쳤다.


정부는 지난해 하반기부터 글로벌 공급망 불안에 대응하고 국내 산업 경쟁력을 강화하기 위해 공급망 안정화를 주도하는 핵심 민간 사업자를 선정해 재정, 금융 등의 지원을 하고 있다.

기획재정부 건물 모습. 아시아경제 DB

기획재정부 건물 모습. 아시아경제 DB

AD
원본보기 아이콘

이번 선정으로 현재까지 지정된 공급망 선도 사업자는 총 187개로 늘었다. 대기업 50개, 중견기업 54개, 중소기업 81개, 공공기관 1개, 협동조합 1개 등이다.


하반기에는 새로운 경제 안보 품목 및 서비스 관련 기업이 추가됐다. 중소기업과 중견기업 확대로 공급망 생태계 지원 기반이 강화됐다는 게 정부 설명이다.


정부는 연말까지 약 7조원 규모의 공급망안정화기금 지원을 목표로 한다. 이번에 선정된 사업자는 해당 기금 중점 지원 대상으로 대출 한도 확대와 우대 금리 적용 등을 받는다.

손웅기 기재부 경제공급망기획관은 "국내 공급망의 안정성 및 대응 역량 강화를 위해 민간과 긴밀한 소통, 협력 체계를 구축할 것"이라며 "정부 지원을 한층 강화하겠다"고 했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기