소진공, '무신사 패션 브랜딩 역량강화 교육' 성과공유회

우수 교육생 10개 브랜드 선정

소상공인시장진흥공단은 서울 무신사 성수 N1오피스에서 '무신사 패션 브랜딩 역량강화 교육' 성과공유회를 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 역량강화 교육의 우수사례를 공유하고 민간기업과의 연계를 통해 우수 브랜드의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단은 23일 '무신사패션 브랜딩 역량강화 교육' 성과공유회를 개최했다.

역량강화 교육은 패션 분야 소상공인의 브랜드 경쟁력 강화를 목표로, 무신사의 현장 실무 중심 커리큘럼과 패션 플랫폼 운영 경험을 결합한 민간 협업 교육 프로그램이다. 교육은 7월부터 11월까지 1기와 2기로 나누어 기수별 8주간 운영됐다.

이들은 브랜드 샘플 제작, 마케팅·브랜딩 전략, 콘텐츠 기획, 유통채널 확장 등 패션 비즈니스 전 과정을 실습 기반으로 구성해 실무 중심의 경쟁력 향상을 도모했다.

이날 성과공유회에서는 교육성과 발표, 우수 교육생 사례 공유, 간담회, 팝업스토어 순회 등이 진행됐다. 우수 교육생 10명은 지난 9월과 11월 두 차례에 걸쳐 실시한 품평회를 통해 최종 선정됐다. 우수 교육생 사례공유에서 해양 아웃도어 브랜드 '세일레이싱'을 운영하는 더오션스굿의 성과가 소개됐다.

선정된 우수 교육생에게는 오는 28일까지 무신사 아즈니섬에서 개최되는 팝업스토어 입점 기회가 제공된다.





이성민 기자



