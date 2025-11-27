파주시, 수능 마친 청소년 '굿바이 수능, 헬로 청춘 수능 콘서트' 개최

경기 파주시는 지난 26일 (재)파주시청소년재단이 파주시민회관 대공연장에서 청소년 900여 명을 대상으로 '굿바이 수능, 헬로 청춘 수능 콘서트'를 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 행사는 수능을 준비하며 지친 청소년들을 격려하고, 청소년에서 청년으로의 도약하는 이들의 새로운 출발을 응원하기 위해 마련됐다.

행사는 '아티프(ArtiF)'의 식전공연을 시작으로, '리트뮤·헤라'의 뮤지컬 앙상블, '태권코레오', '마네퀸'의 화려한 공연이 이어졌다. 또한, 무대 후에는 공연자들이 진로와 인생 경험담을 이야기하며 청소년의 새로운 시작을 응원하는 시간도 진행됐다.

김경일 파주시장은 "시험을 마친 모든 청소년에게 진심 어린 박수를 보낸다"며 "시험으로 잠시 미뤄뒀던 즐거운 일들을 마음껏 할 수 있도록 파주시는 앞으로도 다양한 청소년·청년 정책을 추진하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



