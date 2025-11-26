창원 시내버스 실시간 교통정보시스템 구축 … 날씨·뉴스 등 생활정보도

경남 창원특례시가 실시간 교통정보와 생활밀착형 정보를 함께 제공하는 '창원 시내버스 실시간 교통정보시스템'을 구축했다고 26일 밝혔다.

시는 기존 종이 노선도를 디지털 기반 전자노선도로 전환한 이번 시스템을 통해, 실시간 차량 정체 구간, 환승 정보, 돌발 사고 정보 등을 즉시 제공한다.

또한 날씨, 뉴스, 시정 홍보, 재난 정보 등 시민 생활과 밀접한 콘텐츠로 함께 표출한다.

현재 전체 시내버스의 10%가량인 76대에 이 교통정보시스템이 설치됐다.

시는 올해 말까지 시범운영을 거친 후 내년 1월부터 정식 서비스를 제공할 계획이다.

이종근 교통건설국장은 "시민들에게 더 편리하고 신속하게 교통정보를 제공해 대중교통 이용 편의성을 높일 수 있을 것"이라며 "앞으로도 최신 정보통신(IT)기술을 적극적으로 반영해 교통 혁신 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





