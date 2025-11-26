본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원 시내버스 실시간 교통정보시스템 구축 … 날씨·뉴스 등 생활정보도

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.26 17:52

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시가 실시간 교통정보와 생활밀착형 정보를 함께 제공하는 '창원 시내버스 실시간 교통정보시스템'을 구축했다고 26일 밝혔다.


시는 기존 종이 노선도를 디지털 기반 전자노선도로 전환한 이번 시스템을 통해, 실시간 차량 정체 구간, 환승 정보, 돌발 사고 정보 등을 즉시 제공한다.

또한 날씨, 뉴스, 시정 홍보, 재난 정보 등 시민 생활과 밀접한 콘텐츠로 함께 표출한다.


경남 창원시 시내버스 실시간 교통정보시스템. 창원특례시 제공

경남 창원시 시내버스 실시간 교통정보시스템. 창원특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

현재 전체 시내버스의 10%가량인 76대에 이 교통정보시스템이 설치됐다.


시는 올해 말까지 시범운영을 거친 후 내년 1월부터 정식 서비스를 제공할 계획이다.

이종근 교통건설국장은 "시민들에게 더 편리하고 신속하게 교통정보를 제공해 대중교통 이용 편의성을 높일 수 있을 것"이라며 "앞으로도 최신 정보통신(IT)기술을 적극적으로 반영해 교통 혁신 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

'필리버스터 제한' 국회법 개정안 운영소위 통과...野 "국회 장악 독재"

새로운 이슈 보기