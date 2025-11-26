본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

PKF서현회계법인, 한효석·허세봉·김하균 파트너 영입

권현지기자

입력2025.11.26 10:10

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

M&A·에너지·건설 전문성 강화

PKF서현회계법인은 인수합병(M&A) 전문 서비스 역량 강화와 에너지·건설 분야 업무의 질적 성장을 위해 한효석·허세봉·김하균 파트너를 영입했다고 26일 밝혔다.

왼쪽부터 한효석허세봉김하균 PKF서현회계법인 파트너. PKF서현회계법인

왼쪽부터 한효석허세봉김하균 PKF서현회계법인 파트너. PKF서현회계법인

AD
원본보기 아이콘

한효석 파트너는 M&A 자문 시장의 핵심 리더로 EY한영회계법인에서 전략재무자문 부문 마켓본부장, 재무자문 본부장을 맡아 M&A업무를 총괄 지휘했다. 20여년간 M&A 시장에서 대기업과 사모펀드, 중견기업과 딜을 진행하면서 재무자문을 통한 기업 성장과 구조조정의 성공 경험을 쌓아온 M&A 전문가다.


허세봉 파트너는 에너지 분야 전문가로 삼정회계법인에서 IM(Industrial Market) 본부장을 역임하며 한국전력공사와 정유회사 등 다수 에너지 기업의 회계감사와 회계자문 업무를 주도했다. 허 파트너는 KPMG US 실리콘밸리 오피스에서 2년간 미국 회계감사 업무경험을 쌓았으며 국내에서는 K-IFRS 질의회신연석회의 위원, 한국회계기준위원회 비상임 위원과 내부회계관리제도운영위원회 위원을 역임한 K-IFRS 및 SOX 분야의 전문가이기도 하다.

김하균 파트너는 건설·헬스케어·공공부문 회계감사와 재무 컨설팅 분야 전문가다. 삼정회계법인에서 건설, 항공 등 인프라 분야와 제약, 병원 등 헬스케어 부문, 공공기관 등 공공부문에서 회계감사와 컨설팅 업무를 성공적으로 이끌었다. 이와 함께 기획재정부 공기업경영평가위원과 다수의 공공기관 청렴시민감사관을 역임하며 공공분야의 회계투명성과 재무선진화에 기여해 왔다.


배홍기 PKF서현회계법인 대표이사는 "이번 전문가 영입을 통해 M&A 분야 전문성과 에너지·건설분야 감사 서비스 지평이 한층 확장될 것으로 기대한다"며 "서현회계법인은 전문서비스 품질 제고에 가장 우선점을 두고 있으며 이를 위한 인재 영입과 투자를 아끼지 않을 것"이라고 말했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천' 해외 석·박사까지 확대 추진

새로운 이슈 보기