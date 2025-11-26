본문 바로가기
인사

[인사]DB증권

장효원기자

입력2025.11.26 09:44

◇ 임원 승진


<담당>

▲전략투자본부장 김현구 ▲영업기획본부장 유승우 ▲WM전략본부장 최성호





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
