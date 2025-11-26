태백시, '2026년도 예산안' 6007억원 규모 편성…시의회 제출

강원도 태백시(시장 이상호)는 2026년도 예산안을 올해 본예산(5007억원) 대비 1000억원 증가한 6007억원 규모로 편성해 지난 20일 태백시의회에 제출했다고 26일 밝혔다.

이는 시 개청 이래 역대 최대 규모로, 일반회계는 4941억원으로 올해 본예산 대비 579억원 증가했으며 특별회계는 1066억원으로 421억 원이 늘었다.

태백시는 국가 주도의 청정에너지 산업 및 정주여건 개선에 박차를 가하는 한편, 불필요한 사업에 대한 구조조정을 통해 재정의 건전성과 효율성을 확보하여 민생 안정 지원과 100년 미래산업 기반 마련에 중점을 두었다.

분야별 세출 현황은 ▲사회복지 1353억원 ▲환경 1109억원 ▲산업·중소기업 531억원 ▲일반공공행정 515억원 ▲국토·지역개발 430억원 ▲문화·관광 389억원 순이다.

주요 사업으로는 ▲미래자원클러스터 조성사업(60억원) ▲산림목재클러스터 조성사업(77억원) ▲통합공공임대주택 건립사업(143억원) ▲순직산업전사위령탑 성역화사업(78억원) ▲하장성 관광경관 개선사업(20억원) ▲지역활력타운 조성사업(16억원) ▲태백사랑상품권 운영(44억원) ▲태백형 일자리(32억원) ▲어르신 버스 무료 이용지원(6억원) ▲첫생명맞이&아이키움센터(14억원) 등이 있다.

또한 하수관로 관련으로 ▲장성분구 하수도 정비사업(218억원) ▲철암분구 하수관로 정비사업(55억원) ▲장성2분구 하수관로 정비사업(38억원) ▲화전2분구 하수관로 정비사업(25억원)을 추진하여 폐광지역 생활환경 개선과 낙동강 최상류 발원지인 황지천 수질환경 개선에 박차를 가할 예정이다.

이상호 태백시장은 "2026년 본예산안은 미래세대를 위한 채무 전액 상환으로 책임있는 재정운영과 더불어 민생과 미래산업이라는 두 축을 안정적으로 추진할 수 있는 기반을 마련하는데에 집중하였다"며 "앞으로도 시민이 변화를 체감하고 도시의 미래 경쟁력이 강화될 수 있도록 모든 행정 역량을 쏟겠다"고 말했다.





