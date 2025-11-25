본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'범죄도시 마동석' 실제 모델 경찰관, 서울 강남서 음주운전 사고

세종=이동우기자

입력2025.11.25 17:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영화 '범죄도시'에서 배우 마동석 역할의 실제 모델로 알려진 경찰관이 음주운전을 하다가 사고를 내 경찰에 붙잡혔다.


25일 경찰 등에 따르면, 서울 수서경찰서는 전날 도로교통법상 음주운전 혐의로 수서경찰서 소속 A경위를 입건했다.

A 경위는 전날 오후 8시 30분쯤 술을 마신 채로 차량을 운전하다가 서울 강남구 도곡동 강남세브란스병원 인근에서 접촉사고를 낸 혐의를 받는다. 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.


당시 A 경위의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었다. 경찰은 구체적 사건 경위를 조사 중이다.


수사와 별개로 서울경찰청은 A 경위를 직위해제하고 감찰을 진행하고 있다.

A 경위는 과거 한 TV 예능 프로그램에 출연해 영화 '범죄도시'에서 다룬 범죄조직 '왕건이파'를 소탕한 실제 인물이자 영화 속 배우 마동석의 실제 모델로 알려졌다.

음주운전 단속 실시 (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 저녁 서울 공덕역 인근에서 경찰이 음주운전 단속을 실시하고 있다. 2025.11.21 mon@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

음주운전 단속 실시 (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 저녁 서울 공덕역 인근에서 경찰이 음주운전 단속을 실시하고 있다. 2025.11.21 mon@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

AD
원본보기 아이콘




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"보이면 일단 집어" 다이소 난리더니…MZ들, 결국 판도 흔들었다 "보이면 일단 집어" 다이소 난리더니…MZ들, 결국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기