광주시의회·지역 산학연 “국힘, AI예산 삭감 중단하라”

광주시의회 인공지능(AI) 실증도시특별위원회와 광주 지역 11개 산학연협의회가 25일 공동 성명을 내고 국민의힘에 "억지 주장을 거두고 이재명 정부의 AI 예산안을 원안대로 처리하라"고 촉구했다.

이들은 "정부가 2026년도 본예산에서 10조 1,000억원 규모의 AI 투자 결단을 내렸지만, 국민의힘이 국회 예산심사에서 '무늬만 AI 예산'이라며 삭감을 주장하고 있다"고 비판했다.

AI 특위와 산학연 단체들은 "국민의힘의 문제 제기는 글로벌 경쟁 최전선에서 분투하는 산업 현장의 절박함을 외면한 정치 공세이자 국가 성장 동력을 스스로 훼손하는 행위"라고 지적했다.

이어 "광주를 포함한 지방은 AI를 기반으로 낙후된 산업 구조를 바꾸고 수도권 일극 체제를 벗어나기 위해 사활을 걸고 있다"며 "무분별한 삭감 요구는 지역 균형발전의 희망과 국가 미래산업을 짓밟는 처사"라고 밝혔다.

단체들은 "윤석열 정부 시절 연속된 연구·개발(R&D) 예산 삭감이 연구 현장 붕괴와 인재 유출을 초래했던 전철을 되풀이해선 안 된다"며 "AI 예산을 삭감한다면 그 역사적 책임은 국민의힘에 있으며, 광주시민과 함께 엄중히 책임을 물을 것"이라고 경고했다.





