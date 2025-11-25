네이버페이, 공무원연금公 복지포인트 전환 업무협약

내년부터 네이버페이 온·오프 결제처 활용

네이버페이는 24일 공무원연금공단과 맞춤형 복지점수 네이버페이 포인트 전환 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

24일 경기 성남시 네이버 1784에서 박상진 대표(오른쪽)와 김동극 공무원연금공단 이사장이 공무원 맞춤형복지점수 네이버페이 포인트전환 제휴협약을 맺은 후 기념사진을 촬영하고 있다.

맞춤형 복지점수는 공무원 복지를 지원하기 위해 운영되는 제도다.

내년부터 공무원 맞춤형 복지점수를 네이버페이 포인트로 바꿀 수 있게 된다.

네이버 포인트 전환 시 별도 청구 절차 없이 네이버페이 온·오프라인 결제처에서 이용할 수 있다.

네이버페이는 다음 달부터 내년 맞춤형 복지점수를 네이버페이 포인트로 전환할 수 있는 사전 신청 페이지를 오픈할 예정이다.

사전 신청 페이지는 공단 맞춤형복지 시스템에서 확인할 수 있다.

박상진 네이버페이 대표는 "많은 공무원이 네이버 포인트 생태계 내에서 편리하고 폭넓은 복지 혜택을 누릴 수 있게 돼 의미가 크다"라고 말했다.

한편 네이버페이는 기아, 현대제철, 현대엔지니어링 등 기업 복지포인트 운영사로 선정되는 등 제휴사 협력을 확대하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



