조규일 진주시장, 주요 현안사업…국비 확보위해 국회 방문 총력

국립현대미술관 진주관·대한민국 기업가정신관 건립 등 국비 반영 건의



경남 진주시는 조규일 진주시장이 지난 24일 국회를 방문해 지역의 주요 현안 사업에 대한 국비 반영을 적극적으로 건의하는 등 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.

이번 조 시장의 국회 방문은 정부 예산안이 국회에 제출된 후 최종 조정이 이루어지는 과정에서 문화관광과 우주항공 분야 등 핵심 사업의 국비 반영을 위해 추진됐다.

조규일 진주시장 국회 예결위원 만나 국비 확보 총력 - (좌측부터 김대식, 정점식, 최형두 국회의원) AD 원본보기 아이콘

조 시장은 이날 김대식·정점식·최형두 예산결산특별위원회 위원을 만나 진주의 숙원 사업이 미래 전략산업과 지역 균형발전을 위해 꼭 필요한 핵심사업임을 설명하고 적극적인 지원을 건의했다.

주요 건의 사업은 ▲대한민국 기업가정신관 건립 ▲국립현대미술관 진주관 건립 ▲경남 서부 음악창작소 건립 ▲코리아 드라마페스티벌 개최 지원 ▲국립지질유산센터 건립 ▲민군겸용 미래형 비행체 안전성 평가 AI 플랫폼 구축 △우주산업 특화 3D 프린팅 기술 통합지원센터 건립 등이다.

조 시장은 "진주는 대한민국 기업가정신의 발원지이자 남부권 문화 중심 도시로서, 국가 우주항공 산업의 핵심 거점으로 부상하고 있다"며 "2026년 예산 반영 여부는 진주의 향후 10년을 결정짓는 중요한 분기점이자, 대한민국 경제·문화·항공우주 발전 전략과 직결된 국가적 사업의 분수령이다."고 강조하며 의원들의 각별한 관심과 지원을 건의했다.

또한 "올해 초부터 중앙부처와 국회를 여러 차례 방문하며 국비 확보에 총력을 다해 온 노력이 결실을 볼 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 덧붙였다.

진주시는 예결위 심사 종료 시까지 국회의원 및 중앙부처와 긴밀히 협의하며 전방위적인 국비 확보 노력을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



