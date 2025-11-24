"OTT 때문에" 올 상반기 유료방송 가입자 3623만명…3개 반기 연속↓

넷플릭스 등 OTT 구독에 해지 늘어
IPTV 가입자수는 증가 추세
올해 상반기 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 등 유료방송 가입자는 약 3623만명으로 3개 반기 연속 감소 추세를 나타냈다.
방송미디어통신위원회가 24일 발표한 '2025년도 상반기 유료방송 가입자 수와 시장점유율'에 따르면 올 상반기 국내 유료방송 가입자는 3622만6100명으로 지난해 하반기 가입자 수 3636만4646명보다 13만8546명(0.38%) 감소했다.
지난해 상반기 5755명이 감소한 이후 지난해 하반기 1만9964명이 더 줄었는데, 올 상반기에는 14만명 가까이 줄면서 감소폭을 키웠다.
넷플릭스·티빙 등 온라인동영상서비스(OTT)를 보면서 유료 방송을 해지하는 이용자들이 늘면서 지난해 상반기 첫 감소세로 전환한 이후 하락세가 이어지고 있다.
유료방송 가입자는 2023년 하반기 3639만365명으로 최대치를 기록한 이후 3개 반기 연속 감소세다.
유료방송 가운데 IPTV 가입자 수는 최근 3년간 꾸준히 증가했다. 올 상반기 기준 IPTV 가입자 수는 2141만4521명(59.11%)으로 지난해 하반기에 비해 가입자가 10만4270명 늘었다.
반면 SO 가입자 수는 1209만1056명(33.38%)으로 18만2044명 줄었고, 위성방송도 272만523명(7.51%)으로 6만772명 줄었다.
사업자별로는 KT 가 IPTV 가입자 902만8900명, KT스카이라이프 위성방송 272만523명으로 집계됐다. SK브로드밴드는 IPTV 676만8835명, 케이블TV 가입자 278만5114명이었다. LG유플러스 는 IPTV 561만6786명, LG헬로비전 케이블TV 343만5058명으로 나타났다.
유료방송 가입자 수는 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 IPTV, SO, 위성방송 사업자별 실무 조사를 진행하고, 방미통위가 민간위원으로 구성한 전문심의회에서 심의, 의결한다.
서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
