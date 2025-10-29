유료방송 업계 감원 바람…SK브로드밴드도 희망퇴직 검토

본문 바로가기
OTT 활성화에 유료방송 업계 한파

SK브로드밴드가 희망퇴직을 검토 중인 것으로 전해졌다.


SK브로드밴드 CI. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드 CI. SK브로드밴드 제공

29일 업계에 따르면 SK브로드밴드는 50세 이상 혹은 근속 15년 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 희망자를 취합할 계획이다. 퇴직금은 최대 5억원 수준이 될 전망이다.

앞서 모회사인 SK텔레콤은 인공지능(AI) 사내독립기업(CIC) 대상으로 희망퇴직을 단행했다. SK브로드밴드도 모회사의 경영 효율화 기조에 따라 AI 데이터센터 등 신사업에 역량을 집중하기 위해 희망퇴직을 진행하는 것으로 업계는 보고 있다.


최근 유료방송 업계는 온라인동영상서비스(OTT) 활성화, 1인 가구 증가 등으로 어려움을 겪고 있다. LG헬로비전도 전날까지 전 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받았다. 희망자는 다음 달 30일 퇴사하게 된다.


SK브로드밴드 관계자는 "경영 환경 변화에 대한 대응과 구성원들의 니즈 등을 감안해 다양한 방안을 검토 중인 내용은 있다"며 "결정되는 사항이 있으면 다시 말할 것"이라고 했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
