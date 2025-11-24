본문 바로가기
[포토] 인사말하는 오세훈 서울시장

강진형기자

입력2025.11.24 11:39

[포토] 인사말하는 오세훈 서울시장
오세훈 서울시장이 24일 서울 도봉구 방학사계광장 여름마당에서 열린 '우이신설 연장선 도시철도 건설공사 착공식'에 참석해 인사말 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

