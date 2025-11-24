레드캡투어, 금감원 'XBRL 재무공시 우수법인' 선정

레드캡투어는 '국제 표준 전산언어(XBRL) 재무공시 우수법인'으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

레드캡투어는 서울 여의도 금융감독원 본원에서 열린 '2025년도 XBRL 재무공시 우수법인 감사장 수여식'에서 국제 표준 데이터 기반 재무공시를 통해 기업의 투명성 제고, 국내외 투자자 신뢰 강화 등에 기여한 성과를 인정받아 감사장을 받았다.

특히 ▲외부 용역 없이 성공적으로 자체 작성 ▲개정된 작성 가이드 적극 반영, 그리고 ▲상장협 XBRL(eXtensible Business Reporting Language) 교육에 적극 참여한 점을 높이 평가받았다.

XBRL 재무공시 우수법인은 금융감독원이 국제 표준 데이터 기반 재무공시를 성공적으로 수행한 기업을 선정해 수여하는 상으로, 매년 국제 표준(XBRL) 재무공시를 모범적으로 수행한 기업을 우수법인으로 선정하고 있다.

XBRL은 기업의 회계·재무 정보를 국제적으로 표준화된 데이터 구조로 디지털화해 컴퓨터가 자동으로 인식·분석할 수 있도록 하는 전산 언어다. 기업마다 다른 재무 정보 양식을 표준화해 투자자의 분석 효율성 및 정보 접근성을 높이고 재무 정보의 투명성과 신뢰성을 제고할 수 있다.

레드캡투어는 재무공시 정보를 신속 정확하게 전달함으로써 주주가치 제고 및 투자자와의 투명한 소통을 위해 노력해 왔다. 국내외 투자자의 정보 접근성을 높이고, 시장의 투명성과 활성화에 기여할 수 있도록 정확한 정보를 제공하겠다고 설명했다.





