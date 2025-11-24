한미글로벌, 내달 2일 '스마트 인프라 건설' 테크 포럼 개최

서울 코엑스 컨퍼런스룸 317호

참가비 무료·선착순 온라인 접수

국내 1위 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 스마트 건설기술을 인프라 분야에 어떻게 적용할지 해법을 모색하는 테크 포럼을 연다. 국내 양수발전소 프로젝트를 겨냥한 스마트 건설기술 적용 전략을 집중적으로 다룬다.

한미글로벌이 다음 달 2일 서울 강남구 코엑스 콘퍼런스룸 317호에서 '스마트 인프라 건설'을 주제로 'HG 테크 포럼'을 개최한다고 24일 밝혔다. 참가비는 무료이며 한미글로벌 홈페이지에서 선착순 온라인 접수를 한다.

이번 포럼은 사회간접자본(SOC) 사업에 디지털·자동화 기술을 접목하는 방안을 놓고 발주기관·건설사·솔루션 기업이 함께 논의하는 자리다. 해외 인프라 공사에서는 드론·건설정보모델링(BIM)·디지털 사업관리 등 스마트 건설기술 적용 사례가 빠르게 늘고 있지만 국내 토목 인프라 현장에서는 도입이 더딘 현실을 짚고, 양수발전소를 포함한 국내 인프라 사업에 최적화된 적용 전략을 공유하는 데 초점을 맞췄다.

기조강연은 한국도로공사 스마트건설사업 단장을 역임한 조성민 도로공사 연구처장이 맡아 '인프라 건설의 미래와 스마트 기술의 역할'에 대해 발표한다.

이후 첫 번째 세션에서는 실제 건설 현장에서의 생산성 향상 사례가 소개된다. DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 500 등락률 +1.28% 거래량 37,881 전일가 39,200 2025.11.24 09:46 기준 관련기사 박상신 DL이앤씨 대표, 필리핀 대통령 만나 에너지 인프라 협력 논의5대 건설사, '곳간' 채우고 '원가율' 잡았다…'탈주택' 흐름도 뚜렷[건설 3Q 성적표]DL이앤씨, 진해신항 사고 사과 “현장 작업 중단…안전 재점검” 전 종목 시세 보기 close 는 드론을 활용한 항만구조물 균열 자동탐지 기술을, 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 60,500 전일대비 1,200 등락률 +2.02% 거래량 333,698 전일가 59,300 2025.11.24 09:46 기준 관련기사 美·유럽이 모르는 노하우, 한국만 알고 있다…40년 만에 다시 오는 원전 사이클[클릭 e종목]"현대건설, 내년 원전 수주잔고 최대 39조원 전망…목표가↑"가덕도신공항, 공기 22개월 늘리고 공사비 2000억 증액…2035년 개항 목표 전 종목 시세 보기 close 은 양수발전 건설과 스마트 기술 사례를 발표한다. 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 17,660 전일대비 670 등락률 +3.94% 거래량 20,497 전일가 16,990 2025.11.24 09:46 기준 관련기사 아리랑 부른 95세 필리핀 6.25 참전용사…한미글로벌, 집 새단장 지원'압구정3구역 재건축' 한미글로벌이 건설사업관리 맡는다한미글로벌, 중동사업 순항…쿠웨이트·사우디서 잇단 수주 낭보 전 종목 시세 보기 close 은 양수발전소 건설을 위한 스마트 PM 기법을 공유할 예정이다.

두 번째 세션에서는 스마트 건설 솔루션 기업 발표가 이어진다. HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 56,412 전일가 203,500 2025.11.24 09:46 기준 관련기사 HD현대, 美안두릴과 자율 무인수상함 만든다HD현대아너상 대상에 정덕환씨…40년 '장애인 자립' 이끈 공로정기선 HD현대 회장 "조선업도 위기감 커져"…中과 격차 위해 'AI 속도전' 강조 전 종목 시세 보기 close 는 건설기계 부문의 자동화 기술 현황을 소개하고, 글로벌 건설 소프트웨어 기업인 트림블코리아는 디지털 설계부터 사업관리까지의 활용 사례를 설명한다. 이 외에도 터널공사 전문기업 성풍이앤에이의 수직터널 스마트 안전시공 혁신 사례와 스마트 안전관리 플랫폼 리스크제로의 인공지능(AI) 기반 산업 안전 위험 예측 모델 구축 사례 발표가 예정돼 있다.

한미글로벌은 2023년부터 매년 두 차례씩 데이터센터, 로봇 친화 빌딩, 시니어 주택 등 업계 주요 이슈를 주제로 포럼을 열고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>