본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

태성, 해외로 복합동박 소재 공급…"중국과 협상테이블서 우위"

유현석기자

입력2025.11.21 09:46

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

태성 은 해외 배터리 기업 B사에 복합동박 소재 공급 및 전지 성능 평가를 하기로 했다고 21일 밝혔다.

태성, 해외로 복합동박 소재 공급…"중국과 협상테이블서 우위"
AD
원본보기 아이콘

회사 관계자는 "이번 공급은 국내 기업 A사에 이어 글로벌 배터리 시장으로의 본격적인 진입을 알리는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.


최근 EV용 배터리뿐 아니라 ESS 등 다양한 애플리케이션에서 동박 수요가 확대되는 가운데, 태성이 지속적으로 고도화해 온 복합동박 장비 및 소재 기술력이 이러한 요구를 충족하며 이번 성과로 이어졌다. 이는 태성의 기술 경쟁력을 다시 한번 입증하는 계기가 됐다는 평가다.

잇따른 소재 공급 확대는 태성의 복합동박 장비 사업에도 추가적인 동력을 제공할 것으로 기대된다. 다수의 중국 고객사들이 협상 재개를 위해 방문 의사를 밝히고 있다. 하지만 회사는 사업을 가장 유리한 조건에서 전개하기 위해 협의 시점을 전략적으로 조율하고 있다.


태성 관계자는 "유리기판 장비에 대한 세부 사양 협의가 마무리 단계에 있다"며 "고객사의 양산 라인 구축 일정에 맞춰 2026년부터 유리기판용 양산 장비 공급을 안정적으로 개시할 수 있도록 준비를 진행하고 있다"고 설명했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전셋값이 옆 단지보다 2.5억이나 낮네"…입주 앞둔 래미안 원페를라 [부동산AtoZ] "전셋값이 옆 단지보다 2.5억이나 낮네"…입주 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

나스닥 상폐의 전화위복…한미약품, 앱토즈 '헐값 인수'로 북미진출 교두보 확보

새로운 이슈 보기