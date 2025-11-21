태성, 해외로 복합동박 소재 공급…"중국과 협상테이블서 우위"

태성 태성 323280 | 코스닥 증권정보 현재가 38,400 전일대비 250 등락률 +0.66% 거래량 452,219 전일가 38,150 2025.11.21 09:49 기준 관련기사 고배당 분리과세·자사주 소각 기대…지주·금융주 중심 순환매 본격화[특징주]태성, 국내 대기업과 복합동박 소재 공급계약 소식에 16%↑"5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은 전 종목 시세 보기 close 은 해외 배터리 기업 B사에 복합동박 소재 공급 및 전지 성능 평가를 하기로 했다고 21일 밝혔다.

회사 관계자는 "이번 공급은 국내 기업 A사에 이어 글로벌 배터리 시장으로의 본격적인 진입을 알리는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.

최근 EV용 배터리뿐 아니라 ESS 등 다양한 애플리케이션에서 동박 수요가 확대되는 가운데, 태성이 지속적으로 고도화해 온 복합동박 장비 및 소재 기술력이 이러한 요구를 충족하며 이번 성과로 이어졌다. 이는 태성의 기술 경쟁력을 다시 한번 입증하는 계기가 됐다는 평가다.

잇따른 소재 공급 확대는 태성의 복합동박 장비 사업에도 추가적인 동력을 제공할 것으로 기대된다. 다수의 중국 고객사들이 협상 재개를 위해 방문 의사를 밝히고 있다. 하지만 회사는 사업을 가장 유리한 조건에서 전개하기 위해 협의 시점을 전략적으로 조율하고 있다.

태성 관계자는 "유리기판 장비에 대한 세부 사양 협의가 마무리 단계에 있다"며 "고객사의 양산 라인 구축 일정에 맞춰 2026년부터 유리기판용 양산 장비 공급을 안정적으로 개시할 수 있도록 준비를 진행하고 있다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



