본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

넥서스이엔엠 "송지효 부친 회사 채무불이행 주장 메일, 범죄행위"

이이슬기자

입력2025.11.21 09:07

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
송지효. 넥서스 파마 제공

송지효. 넥서스 파마 제공

AD
원본보기 아이콘

넥서스이엔엠이 소속 배우 송지효 부친을 둘러싼 의혹을 제기하며 현수막 시안까지 포함한 메일이 회사로 전달된 데 대해 "명백한 범죄행위"라며 강경 대응 방침을 밝혔다.


21일 넥서스이엔엠의 법률대리인 법무법인 남산은 공식 입장문을 통해 "최근 송지효 씨 부친이 운영하는 회사가 채무불이행 상태라는 의혹을 제기하는 메일을 수신했다"며 "메일에는 '유명 연예인 부모, TV에서는 여객선 사업으로 유명!'이라는 문구가 담긴 현수막 시안과 질의서가 첨부돼 있었다"고 밝혔다.

법률대리인 측은 이 같은 현수막 시안 전송이 단순 질의를 넘어 실제로 회사 앞에 현수막을 게시해 소속 배우의 명예를 훼손하고 정상적인 영업활동을 방해하려는 의도로 해석될 수 있다며 "이는 사회통념상 용인할 수 없는 수준의 범죄행위"라고 강조했다.


이어 "정당한 목적을 위한 상당한 수단으로 보기 어려운 해악의 고지는 처벌 대상"이라며 "송지효 씨의 부친이 아닌 넥서스이엔엠을 대상으로 이 같은 자료를 발송한 행위는 협박에 해당한다는 것이 당사의 판단"이라고 했다.


넥서스이엔엠은 향후 동일하거나 유사한 방식의 위법행위가 반복될 경우 형사고소와 손해배상청구 등 모든 법적 조치를 신속하고 엄정하게 행사할 방침이다. 소속사는 "소속 배우의 명예와 인격권, 회사의 정상적 활동을 침해하는 어떠한 협박·압박·부당 행위도 좌시하지 않을 것"이라며 "악의적 시도에는 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

내구레이스 새 강자 노린다…제네시스 모터스포츠 산실 'GMR 워크샵'

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기