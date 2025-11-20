현대차, '中 기업사회책임' 10년 연속 1위

자동차 기업 최고 평가…ESG 경영 강화

현대자동차가 중국사회과학원이 발표한 '2025 중국 기업사회책임 발전지수 평가'에서 10년 연속 자동차 기업 부문 1위에 선정됐다고 20일 밝혔다.

현대차 임직원들이 지난 6월 중국 어린이날을 맞아 중국 북경에 위치한 중국아동센터에서 뇌성마비 어린이들이 예술전을 관람한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

이 평가는 중국에서 가장 권위 있고 영향력 있는 CSR(기업의 사회적 책임) 평가지표로, 중국사회과학원이 기업의 사회적 책임에 대한 관리 현황과 정보 공개 수준을 종합적으로 판단해 매년 순위를 발표하고 있다.

현대차는 지난 2016년부터 10년 연속 자동차 기업 1위이자 외자기업 2위에 올랐으며, 중국 전체 기업 순위에서는 5년 연속으로 3위를 기록했다. 이번 평가에서 중국 내 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속적으로 강화하고 중국 사회에 특화된 다양한 사회공헌활동을 활발히 실시해온 점을 높이 인정받았다.

현대차는 2021년 중국 특화 ESG 평가 표준을 제정, 현지 여건에 맞춰 지속적으로 세부 요건을 강화하고 있다. 2023년부터 중국 내 주요 법인에서 현대차 글로벌 사업장 ESG 진단 기준 기반의 서면 진단을 실시하고 있으며, 올해부터 중국 내 주요 생산 법인을 대상으로 현장실사를 진행하는 등 ESG 경영 내재화 강화를 지속하고 있다.

또 현대차가 장기간 진행하는 현지 특화 사회공헌활동의 성과 부문에서도 높은 평가를 받았다. 현대차는 2008년부터 내몽고 지역 사막화 방지 사업인 '현대그린존' 프로젝트를 진행하고 있다. 올해는 퇴화가 심한 약 233만㎡ 면적의 초원을 대상으로 복원사업을 진행, 친환경 농촌개발사업을 통해 지방 소멸 지역의 관광 자원 개발 및 친환경 민박촌 조성을 지원했다.

아울러 2020년부터 '청년창업지원센터'를 운영해 현재까지 88개 스타트업의 발굴·육성을 지원하고 있다. 이 외에도 2011년부터 낙후지역 96개 초등학교를 지원하는 '꿈의 교실' 후원 사업을 진행하고 있다.

현대차 관계자는 "진정성 있고 중국 현지에 실질적으로 도움이 되고 기여할 수 있는 활동을 지속적으로 발굴하고 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.





