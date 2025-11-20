합천군, 제6차 지역사회보장 대표협의체 회의 개최

민·관 협력 주민 중심 복지체계 강화 모색



경남 합천군은 군청 소회의실에서 2025년 제6차 지역사회보장 대표협의체 회의를 개최했다고 20일 밝혔다.

회의에는 공공위원장인 김윤철 합천군수와 유달형 민간위원장을 비롯해 대표협의체 위원 16명이 참석한 가운데, 지역사회 보장체계의 실효성을 높이기 위한 다양한 안건을 심도 있게 논의했다.

회의는 △제3차 실무협의체 회의 결과 보고 △2025년 하반기 합천군 지역사회보장협의체 운영 결과 및 향후 계획 보고 △2026년 합천군 지역사회보장협의체 운영계획 및 예산(안) 심의 △제5기 합천군 지역사회보장계획의 2026년 연차별 시행계획(안) 심의 순으로 진행됐다.

특히, 2026년도 연차별 시행계획은 제5기 지역사회보장계획에 근거한 1년 단위 실천계획이며, '군민 삶의 질 향상을 위한 희망찬 발걸음'을 목표로 9개의 추진전략 및 43개의 세부 사업으로 보건·복지, 교육, 문화 등 사회보장 전반에 걸친 내용을 담고 있다.

유달형 민간위원장은 "우리 지역의 복지 현안에 대해 함께 고민하며, 민관 협력을 통해 수립된 계획이 실천될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김윤철 군수는 "위원님들의 풍부한 경험과 전문적인 의견을 반영한 계획이 순조롭게 추진될 수 있도록 지속적인 관심과 조언을 부탁드리며, 행정에서도 군민이 체감할 수 있는 맞춤형 복지 정책을 수립하도록 노력하겠다"고 말했다.

합천군은 이번 회의에서 논의된 다양한 의견을 바탕으로, 지역사회보장계획의 체계적 추진과 주민 중심의 복지 환경 조성을 위해 지속해서 노력할 계획이다.





