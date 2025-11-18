검찰, 보완수사로 피싱 자금세탁책 구속 기소

게임머니를 환전 등 방식으로 보이스피싱 자금을 세탁한 이들이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

검찰이 보이스피싱 자금세탁책으로부터 압수한 현금. 서울동부지검 AD 원본보기 아이콘

18일 서울동부지검 보이스피싱 범죄 합동수사단은 통신사기피해환급법 위반 등 혐의를 받는 피싱 자금 세탁책 4명을 구속 기소했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 2022년 11월부터 지난 4월까지 대포통장을 통해 510억원의 온라인 게임머니를 판매해 피싱 자금 세탁을 도운 혐의를 받는다.

자금 세탁을 통한 수익금은 47억원이었으며, 검찰은 이들이 소지한 현금 4억원을 압수했다.

검찰은 지난 2월 보이스피싱 현금 수거책 1명이 송치된 사건과 관련한 약 50만건의 금융거래내역을 추적하는 등 보완수사해 피싱 피해금이 세탁된 사실을 규명했다고 밝혔다. 이 수거책은 불구속 기소됐다.

검찰 관계자는 "합수단은 철저하고 끈질긴 수사로 피싱 범죄로부터 국민을 안전하게 보호하겠다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



