코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 4% 가까이 급락하면서 4011선까지 밀렸다.

코스피는 14일 전거래일 대비 159.06포인트(3.81%) 하락한 4011.57에 마감했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 2.61% 하락한 4061.91로 출발했다. 오후들어 거세지는 외국인 순매도 강화에 지수는 하락폭을 넓혔다. 결국 코스피는 반등하지 못하고 4011선에서 장을 마감했다.

임정은 KB증권 연구원은 "금리인하 기대감 약화로 인공지능(AI), 반도체 산업에 대한 우려 심화되며 급락했다"며 "외국인은 현선물 합계 3조원 넘게 순매도했다"고 설명했다.

오후 4시30분 기준 KRX와 NXT 통합 투자자별 매매를 살펴보면 외국인과 기관이 각각 2조8576억원과 1조44억원을 순매도했다. 반면 개인은 3조8455억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 6.21% 급락했으며 보험도 5.35% 빠졌다. 또한 기계·장비, 의료·정밀, 증권이 4% 이상 밀렸으며 전기·가스도 3% 이상 빠졌다. 반면 섬유·의류, 제약은 소폭 상승했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 5,600 등락률 -5.45% 거래량 21,806,342 전일가 102,800 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피[특징주]'10만전자'·'60만닉스' 붕괴…美기술주 급락 여파 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 5600원(5.45%) 하락한 9만7200원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 560,000 전일대비 52,000 등락률 -8.50% 거래량 5,746,779 전일가 612,000 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피[특징주]'10만전자'·'60만닉스' 붕괴…美기술주 급락 여파 전 종목 시세 보기 close 는 8.50% 빠졌으며 두산에너빌리티도 5.66% 밀렸다. 또한 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 463,000 전일대비 21,500 등락률 -4.44% 거래량 282,819 전일가 484,500 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보! 전 종목 시세 보기 close , NAVER는 4% 이상 하락했다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 586,000 전일대비 18,000 등락률 +3.17% 거래량 1,117,932 전일가 568,000 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 미국 선박·군함 한국서 만들게 될까…남은 과제는美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close 은 3.17% 상승했다.

이날 코스피에서는 엔케이와 메타랩스 등 상한가를 기록한 종목 2개 포함 171개 종목이 올랐다. 하한가 없이 719개 종목이 하락했으며 36개 종목은 보합이었다.

코스닥은 전거래일 대비 20.47포인트(2.23%) 하락한 897.90에 거래를 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 3440억원과 236억원을 순매도했다. 반면 개인은 3805억원을 순매수했다.

업종별로는 기계·장비가 5.12% 빠졌으며 비금속, 전기·전자도 4% 이상 하락했다. 또한 화학, 건설도 3% 이상 밀렸다. 반면 출판·매체는 2.21% 상승했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 554,000 전일대비 5,000 등락률 +0.91% 거래량 668,547 전일가 549,000 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신청 당일 이용 가능외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 5000원(0.91%) 오른 55만4000원에 거래를 마쳤다. 에이비엘바이오는 6.54% 올랐으며 리가켐바이오와 코오롱티슈진도 4% 이상 뛰었다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 150,600 전일대비 9,400 등락률 -5.88% 거래량 370,728 전일가 160,000 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'투자금이 더 필요하다면? 연 4%대 금리로 4배까지 즉시 확보[한국형 저가배터리 온다]②"한국은 망간배터리 생산 최적…美 전기차 뚫는다" 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 89,900 전일대비 4,800 등락률 -5.07% 거래량 2,512,583 전일가 94,700 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신청 당일 이용 가능美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close , 레인보우로보틱스는 5% 이상 하락했다.

상한가를 동일스틸럭스와 씨어스테크놀로지 씨어스테크놀로지 458870 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 30,000 등락률 +30.00% 거래량 1,170,910 전일가 100,000 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 [특징주]씨어스테크놀로지, 3분기 호실적에↑[클릭 e종목]"씨어스테크놀로지, 보여줄 성장이 더 큰 의료AI 대표주자"[특징주]씨어스테크놀로지, 호실적·기업가치 상승 전망에 신고가 전 종목 시세 보기 close 등 상한가를 기록한 4개 종목을 포함해 350개 종목이 올랐다. 또한 하한가를 기록한 큐리오시스와 마이크로컨텍솔 포함 1284개 종목이 하락했다. 보합은 93개 종목이었다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



