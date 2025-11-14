버스비 오르니 교통약자 부담도 ↑…시흥시, 내년부터 이용료 인상

'희망네바퀴'·'바우처택시' 기본료 200원 인상

교통소외지역 '행복택시'도 150~200원 올려

경기도 시내버스 요금 인상의 여파로 교통약자를 위한 일선 지방자치단체의 서비스 요금도 오르고 있다.

시흥시는 내년 1월 1일부터 교통약자 및 대중교통 소외지역 주민을 위한 이동수단 요금을 인상한다고 14일 밝혔다.

이번 인상은 지난달 25일부터 경기도 시내 일반버스 요금이 200원 인상됨에 따라, 요금체계를 일원화하고 이용자 혼란을 최소화하기 위해 시행 시기를 내년으로 정한 것이라고 시는 설명했다.

이에 따라 교통약자 이동수단인 '희망네바퀴' 및 '바우처택시'가 10㎞까지 적용하는 기본요금은 1500원에서 1700원으로 200원씩 오른다. 단 희망네바퀴의 경우 10㎞ 초과 시 5km당 100원이 추가되는 요금 구조는 그대로 유지된다. 바우처택시 역시 기본요금만 인상되며, 총 이용 요금 1만5000원 초과 시 요금 체계도 기존대로 유지된다.

대중교통 소외지역 시민들의 이동 편의를 위해 운행 중인 '행복택시' 요금도 조정된다. 성인은 1450원에서 1650원으로, 학생은 1010원에서 1160원으로 각각 200원, 150원 인상된다.

임병택 시흥시장은 "요금 인상에 따른 혼란을 최소화하기 위해 시행 전까지 충분히 안내하겠다"며 "요금 인상에 상응해 교통약자 이동 수단과 행복택시의 서비스 개선에 더 힘쓰겠다"고 말했다.

시는 차량 접근성·운영 효율성 개선, 이용 편의 향상을 위한 제도 보완 등을 추진해 교통약자와 대중교통 소외지역 주민들의 이동권을 확대해 나갈 방침이다.





