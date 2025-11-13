합천군의회, 2025년 11월 정례간담회 개최

주요 군정 추진 현황 관한 부서장 보고 등

경남 합천군의회는 11월 합천군의회 의원 정례간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

군의원, 관계 공무원 등 20명이 참석한 간담회에서는 2026년 무장애 관광환경 조성 공모계획, 2025년 재난 안전 전광판 설치, 광역단위 역사문화권 정비사업 수요조사계획 등 향후 주요 군정 추진현황에 관한 부서장의 보고와 함께 2025년 마지막 회기인 제295회 합천군의회 제2차 정례회 운영에 관하여 논의했다.

2025년 11월 합천군의회 의원정례간담회 현장. AD 원본보기 아이콘

정봉훈 의장은 "어느덧 을사년 한 해를 마무리하고 병오년 새해를 맞이하기 위한 새로운 시작을 준비하여야 하는 시기에 다다른 만큼, 2026년도 세입세출예산안 심의와 군정 추진을 위한 다양한 사전절차를 적극적으로 이행하여 앞으로 있을 제295회 합천군의회 제2차 정례회 심의에 완벽히 하여 주실 것을 당부한다"고 전했다.

한편 합천군의회는 2026년도 세입세출예산안 및 각종 조례안, 동의안 등의 심의를 위해 오는 25일부터 12월 17일까지 23일간, 제295회 합천군의회 제2차 정례회를 개회할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



