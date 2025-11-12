본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

인천공항, 항공 AI 혁신허브 개발 사업자 모집

전영주기자

입력2025.11.12 15:53

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천국제공항공사가 인천공항 4.0 시대로 도약을 위한 핵심사업으로 '항공 인공지능(AI) 혁신허브 개발사업' 시행자를 모집한다고 12일 밝혔다.


공사가 구상하는 항공 AI 혁신허브는 AI 데이터센터와 연구개발(R&D)센터, 비즈니스센터가 들어서는 모습이다. 그래픽처리장치(GPU) 같은 AI 컴퓨팅 자원을 갖춘 데이터센터를 토대로 공항·항공 관련 기업이 입주해 항공 AI 솔루션 개발부터 실증 및 상용화까지 한번에 진행할 예정이다.

특히 정부가 'AI 3대 강국(G3) 도약'을 핵심 국정과제로 추진하는 상황에서 항공 AI 혁신허브를 피지컬 AI 분야 중심지로 만든다는 구상이다. 피지컬 AI는 로봇·자율주행·예측정비·물류 자동화 등 현실 세계에서 AI가 물리적 움직임과 결합하는 것으로 인천공항은 피지컬 AI 기술이 실시간 검증되고 상용화될 수 있는 공간으로 꼽힌다. AI가 인천공항의 복잡한 항공운영 체계와 방대한 데이터 인프라를 이해해야 하기 때문이다.


인천공항, 항공 AI 혁신허브 개발 사업자 모집
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 민간투자유치 개발 사업으로 추진된다. 공사가 토지를 임대하면 사업시행자는 시설을 직접 개발하고 최장 50년까지 운영할 수 있다. 사업부지는 약 2만3000㎡(7000평) 규모이며 최대 40㎿ 규모 전력 공급이 가능하다.


사업 수행 능력을 갖춘 법인(또는 설립 예정법인)일 경우 참가 가능하다. 모집은 다음 달 22일까지다. 신청을 희망하는 법인은 사업계획서를 작성해 다음 달 22일까지 방문 제출해야 한다. 자세한 내용은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

공사는 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 ▲항공 AI 생태계 구현 능력 ▲AI 컴퓨팅 자원 확보 및 활용계획 ▲건설 및 인프라 구축계획 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정하고 최종 협약을 체결할 계획이다.


이학재 인천국제공항공사 사장은 "인천공항은 항공 AI 혁신허브 사업을 계기로 단순한 공항·교통시설을 넘어 AI 분야 실리콘밸리로 성장할 것"이라며 "인천공항이 전 산업에 걸쳐 AI 혁신을 가속하는 AI 산업생태계 중심지로 발전하도록 최선을 다하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기