인천공항, 항공 AI 혁신허브 개발 사업자 모집

인천국제공항공사가 인천공항 4.0 시대로 도약을 위한 핵심사업으로 '항공 인공지능(AI) 혁신허브 개발사업' 시행자를 모집한다고 12일 밝혔다.

공사가 구상하는 항공 AI 혁신허브는 AI 데이터센터와 연구개발(R&D)센터, 비즈니스센터가 들어서는 모습이다. 그래픽처리장치(GPU) 같은 AI 컴퓨팅 자원을 갖춘 데이터센터를 토대로 공항·항공 관련 기업이 입주해 항공 AI 솔루션 개발부터 실증 및 상용화까지 한번에 진행할 예정이다.

특히 정부가 'AI 3대 강국(G3) 도약'을 핵심 국정과제로 추진하는 상황에서 항공 AI 혁신허브를 피지컬 AI 분야 중심지로 만든다는 구상이다. 피지컬 AI는 로봇·자율주행·예측정비·물류 자동화 등 현실 세계에서 AI가 물리적 움직임과 결합하는 것으로 인천공항은 피지컬 AI 기술이 실시간 검증되고 상용화될 수 있는 공간으로 꼽힌다. AI가 인천공항의 복잡한 항공운영 체계와 방대한 데이터 인프라를 이해해야 하기 때문이다.

이번 사업은 민간투자유치 개발 사업으로 추진된다. 공사가 토지를 임대하면 사업시행자는 시설을 직접 개발하고 최장 50년까지 운영할 수 있다. 사업부지는 약 2만3000㎡(7000평) 규모이며 최대 40㎿ 규모 전력 공급이 가능하다.

사업 수행 능력을 갖춘 법인(또는 설립 예정법인)일 경우 참가 가능하다. 모집은 다음 달 22일까지다. 신청을 희망하는 법인은 사업계획서를 작성해 다음 달 22일까지 방문 제출해야 한다. 자세한 내용은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

공사는 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 ▲항공 AI 생태계 구현 능력 ▲AI 컴퓨팅 자원 확보 및 활용계획 ▲건설 및 인프라 구축계획 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정하고 최종 협약을 체결할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "인천공항은 항공 AI 혁신허브 사업을 계기로 단순한 공항·교통시설을 넘어 AI 분야 실리콘밸리로 성장할 것"이라며 "인천공항이 전 산업에 걸쳐 AI 혁신을 가속하는 AI 산업생태계 중심지로 발전하도록 최선을 다하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>