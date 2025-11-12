본문 바로가기
KMI, 수산 CEO 초청 세미나 개최… 글로벌 수산물 수출 전략 논의

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.12 12:02

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 12일 서울 롯데호텔월드에서 한국원양산업협회, 한국수산무역협회와 공동으로 '2025 수산 CEO 초청 세미나'를 개최했다.

KMI가 수산 CEO 초청 세미나를 갖고 기념촬영하고 있다. KMI 제공

KMI가 수산 CEO 초청 세미나를 갖고 기념촬영하고 있다. KMI 제공

이 세미나는 신정부 출범 이후 수산업의 신성장 동력 확보와 글로벌 보호무역주의 확산 속에서 수산물 수출 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 세미나에는 해양수산부 김성범 차관, 한국원양산업협회 김영규 회장, 한국수산무역협회 배기일 회장 등 원양과 수출입 기업 대표 30여명이 참석했다.


조식 간담회 형식으로 진행된 세미나에서는 KMI 최 순 수산식품·신산업연구실장이 '신정부 국정과제와 미래 양식산업 구조 혁신'을, 해외시장분석센터 한기욱 센터장이 '글로벌 보호무역주의 기조 하에서의 수산물 수출과 미래'를 주제로 발표했다.

이어진 토론에서는 KMI 조정희 원장의 주재로 수산기업 대표들이 참석해 ▲수산식품 산업의 고부가가치화 ▲인력난 심화 대응 ▲주요 교역국의 비관세장벽 강화에 따른 수출 다변화 전략 등 현안 과제를 심도 있게 논의했다.


김성범 차관은 "K-Culture의 한 축으로서 블루푸드의 중요성을 강조하며, 책임 있는 조업국으로서 우리나라의 위상을 높이고 국제사회에서 지속 가능한 성장을 이루기 위해 업계와 함께 노력하겠다"고 말했다.


KMI 조정희 원장은 "급변하는 글로벌 교역 환경 속에서 정부, 업계, 연구기관이 함께 지혜를 모아 새로운 비전을 공유하고 수산업의 지속 가능한 발전과 경쟁력 강화를 위한 실질적인 해법을 마련하도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
