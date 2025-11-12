대구 중구 공식 캐릭터, '아기백로 근대로' 공개…자연·전통·사람이 어우러진 매력 상징

대구시 중구(구청장 류규하)는 지난 11일, 중구를 대표하는 공식 캐릭터 '아기백로 근대로'를 구청 누리집을 통해 공개했다.

'아기백로 근대로'는 도심 속 자연과 전통, 사람의 온기를 잇는 이야기 여행가를 콘셉트로 탄생한 캐릭터로, 백로가 서식하는 신천강변의 자연환경, 근대골목의 역사문화, 약령시의 전통, 동성로의 활력을 상징적으로 담고 있다.

중구청은 지난 10월까지 '아기백로 근대로' 리뉴얼 제작 용역을 통해 기본형 1종, 응용형 27종(축제형·동작형·감정형·SNS형 등)을 완성했으며, 이번 캐릭터는 귀엽고 따뜻한 이미지로 구민에게 친근하게 다가가는 '중구의 얼굴' 역할을 하게 된다.

대구 중구는 11월 중 저작권 및 상표권 등록을 완료하고, 캐릭터를 각 부서의 홍보물, 축제, 안내자료, 캐릭터 굿즈 등 다양한 분야에 적극 활용할 계획이다. 또한 주민과 관광객이 일상 속에서 '아기백로 근대로'를 자연스럽게 접할 수 있도록 관리 체계를 구축하고 활용과 홍보를 강화할 방침이다.

류규하 중구청장은 "아기백로 근대로는 자연·전통·사람이 어우러진 중구의 매력을 상징하는 캐릭터"라며 "구민과 함께 성장하며, 중구의 따뜻하고 활력 넘치는 도시 이미지를 전국에 알리는 캐릭터로 자리매김하길 기대한다"고 밝혔다.





