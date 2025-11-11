11일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 11.9원 오른 1463.3원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 11.9원 오른 1463.3원 마감
2025년 11월 11일(화)
