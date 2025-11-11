[포토] '이게 어린이 호신용 경보기 입니다'

윤호중 행정안전부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '미성년자 약취, 유인 방지를 위한 어린이 등하굣길 안전확보 종합 대책 합동 브리핑' 에서 호신용 경보기를 작동해 보고 있다 .







