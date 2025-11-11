본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] '이게 어린이 호신용 경보기 입니다'

조용준기자

입력2025.11.11 14:31

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '이게 어린이 호신용 경보기 입니다'
AD
원본보기 아이콘

윤호중 행정안전부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '미성년자 약취, 유인 방지를 위한 어린이 등하굣길 안전확보 종합 대책 합동 브리핑' 에서 호신용 경보기를 작동해 보고 있다 .





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

안궁금한 근황을 왜…카톡 새 기능에 이용자 90% '피로감'

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

김건희에 명품 가방 선물한 김기현…국힘 동료마저 "부끄럽고 참담"

삼성·애플 "이 길이 아닌가봐"…초슬림에서 폴더블로 작전 선회

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기