사라진 '광대소고춤' 되살린 무대, 22일 전주서

성화정 연출 75분 공연

국립무형유산원은 22일 오후 4시 전주 얼쑤마루 대공연장에서 전통공연 연출가 발굴공모전 '출사표'의 두 번째 무대를 선보인다.

성화정 연출가의 '광대소고춤 BEATS of History'로, 한 예인이 잃어버린 춤을 찾고 다시 만들어가는 과정을 담았다. 실제 기록 영상과 연희, 국악기 연주, 춤 등을 현대적 감각으로 풀어낸다. 문진수(전통무용), 박소연(거문고), 소종호(배우), 이규혁(댄서) 등이 출연한다.

성화정 연출가는 "사라진 춤에 다시 숨을 불어넣어 관객이 전승의 가치를 느낄 수 있도록 했다"고 말했다.

공연 시간은 75분이며, 관람료는 무료다. 12일 오전 9시부터 국립무형유산원 누리집에서 예약할 수 있다.





