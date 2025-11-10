아모레퍼시픽, 7년 연속 CES 혁신상 수상

피부 생명력 연장 기술 'Skinsight™'으로 수상

아모레퍼시픽은 차세대 전자피부 플랫폼인 '스킨사이트'(Skinsight™) 기술로 CES 2026 뷰티테크 분야 혁신상을 받았다고 10일 밝혔다. 아모레퍼시픽은 이번까지 7년 연속으로 CES 혁신상을 받았다.

스킨사이트는 아모레퍼시픽이 미국 매사추세츠공대(MIT) 연구팀과 공동 연구해 개발한 기술이다. 피부 노화 원인을 실시간으로 분석하고 개인별 맞춤 솔루션을 제시하는 차세대 전자피부 플랫폼이다.

스킨사이트는 피부에 부착하는 초박형 센서 패치, 초소형 블루투스 모듈, 인공지능(AI) 기반 모바일 애플리케이션으로 구성된다. 킨패치는 피부의 미세한 움직임을 마이크로미터(μm) 단위로 감지하는 초정밀 센서를 장착해, 속당김·자외선과 블루라이트·온도·수분 등 4가지 노화 요인을 동시에 측정한다.

패치를 통해 측정한 피부 데이터는 블루투스 모듈을 통해 실시간 전송되며, AI 기반 모바일 애플리케이션은 24시간 동안의 생활 데이터를 종합해 복합 노화 인자를 모델링한다. 이를 통해 사용자는 개인별 피부 노화 가속 요인을 파악할 수 있고, 향후 주름이나 탄력 저하가 나타날 위치와 정도를 예측해 맞춤형 스케어 루틴과 제품도 제안받게 된다.

스킨사이트는 우수한 통기성을 갖고 있어 땀이 나도 잘 떨어지지 않고, 피부 곡면을 따라 밀착해 장기간 안정적으로 작동한다. 이를 통해 다양한 환경에서 피부 변화 추적 관찰을 통한 맞춤형 데이터 확보가 용이하다.

아모레퍼시픽은 관련 연구 성과를 '사이언스', '사이언스 어드밴시스' 등 저명한 국제학술지를 통해 발표했으며, 4건의 특허를 PCT 국제 출원과 미국 한국 등 여러 국가에 등록했다. 해당 기술은 설화수 윤조에센스 제품의 속당김 개선 효과를 증명하는 데에도 활용했다.

서병휘 아모레퍼시픽 R&I센터장 CTO는 "이번에 CES 혁신상을 받은 스킨 사이트 기술은 피부를 단순히 '관찰'하는 수준을 넘어, '예측하고 관리하는 과학적 도구'로 진화시킨 혁신적인 플랫폼"이라며 "피부 노화의 원인을 예측하고 개인의 아름다움을 지속적으로 확장해 피부의 생명력을 연장하는 새로운 시대를 만들어갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>