배당소득 분리과세 세율 추가 인하 소식에 지주사↑[특징주]

여당이 배당소득 분리과세 세율을 정부안 35%에서 의원안인 25% 수준으로 낮추기로 하면서 HS효성 HS효성 487570 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 6,800 등락률 +11.11% 거래량 250,619 전일가 61,200 2025.11.10 10:49 기준 관련기사 HS효성, 유미코아 자회사 인수…'실리콘 음극재'로 차세대 배터리 승부수임진달 HS효성첨단소재 대표이사, 베트남과 경제 협력 논의HS효성, '한국-베트남 포럼'서 탄소섬유 중심 협력비전 공유 전 종목 시세 보기 close 등 지주회사 주가가 강세를 보이고 있다.

10일 오전 10시 기준 유가증권시장에서 HS효성이 전거래일 종가 대비 12.42% 상승하는 한편 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 47,400 전일대비 3,300 등락률 +7.48% 거래량 481,015 전일가 44,100 2025.11.10 10:49 기준 관련기사 [경주APEC]이규호 코오롱 부회장, 정책 권고안 전달…"기업 목소리 반영되도록"[특징주]코오롱모빌리티그룹, 또 상한가…4거래일 연속[특징주]코오롱모빌리티그룹, 공개매수 종료 후 주가 급등 전 종목 시세 보기 close (11.34%), SNT홀딩스(10.17%), GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 4,600 등락률 +9.04% 거래량 540,785 전일가 50,900 2025.11.10 10:49 기준 관련기사 현대캐피탈, 현대차 앱 '내차 금융관리' 서비스 출시정제마진 덕에 실적 '껑충'…㈜GS, 3분기 영업이익 8706억원BS한양, LNG 밸류체인 사업 본격화…여수 터미널 상량식 전 종목 시세 보기 close (8.25%), 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 93,700 전일대비 6,800 등락률 +7.83% 거래량 244,599 전일가 86,900 2025.11.10 10:49 기준 관련기사 래미안·자이 간판 달아도…품질 총괄은 LH, 역량 시험대[LH민참아파트][2025아시아건설종합대상]울산 첫 스카이라운지, 차별화된 조망권 제공한화그룹, 추석 전 2620개 협력사 '대금 조기 지급' 전 종목 시세 보기 close (7.48%), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 19,500 등락률 +7.88% 거래량 276,126 전일가 247,500 2025.11.10 10:49 기준 관련기사 최태원 SK 회장 "운영개선과 본업 지식 쌓아야 AI 주도권 잡는다"한달 만에 '두배' 뛰었는데 앞으로도 "좋다"…다시 떠오르는 상업용 부동산[부동산AtoZ]SK AI 서밋 3만5000명 참석…'글로벌 AI 플랫폼' 발돋움 전 종목 시세 보기 close (7.47%), 노루홀딩스(6.07%) 등도 강세를 보이고 있다.

앞서 전날 여당인 더불어민주당과 정부, 대통령실은 삼청동 국무총리 공관에서 고위 당정 협의회를 열었다. 박수현 더불어민주당 수석대변인은 협의회 이후 기자들과 만나 "세수에 큰 영향을 미치지 않으면서도 배당 활성화 효과를 최대한 촉진할 수 있도록 배당소득 분리과세 최고 세율 합리적 조정 방안을 마련할 필요가 있다는 데 의견을 모았다"며 "구체적 세율 수준은 정기국회 논의를 통해 결정하기로 했다"고 했다.

현재 금융소득종합과세는 개인이 이자, 배당 등 금융소득으로 연 2000만원 넘게 벌 경우 초과분을 근로·사업·임대소득과 합산해 과세하고 있다. 고소득자의 경우 내야할 세금이 수익의 절반 가까이에 이른다.

이에 주식시장 활성화를 위해 배당소득 분리과세 세율을 낮추자는 주장이 제기돼 왔다. 지배주주가 배당으로 얻는 이익이 많아질 경우 상장사 배당성향이 높아지고, 결과적으로 개미투자자들에게도 골고루 혜택이 돌아간다는 논리다.

정부는 지난 7월 고배당 상장사에 투자해 얻는 배당소득에 대한 분리과세 최고세율(지방세 포함)을 기존 49.5%에서 38.5%로 낮춘 안을 발표했다. 반면 여당인 더불어민주당의 이소영 의원안은 최고세율이 27.5%다.

정부 논리는 세율을 더 낮출 경우 세수가 큰 폭으로 감소할 수 있다는 것이다. 하지만 얼라인파트너스자산운용이 코스피200기업을 분석한 결과 오히려 기업들이 배당성향을 높이면 세수가 J커브를 그리며 증가하는 모양새다. 코스피200 기업들의 평균 배당성향이 기존 22.1%에서 0.6%P만 상승해도 배당 소득에 대한 법인주주 법인세, 외국인 투자자 및 기타주주 배당원천세 증가 등으로 배당 관련 총 세수는 1500억원이 늘었다.





