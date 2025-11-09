소방당국, 울산화력 붕괴 현장서 시신 1구 추가 수습…4명 아직 매몰

4·6호기 발파 준비 본격화

소방당국이 9일 오전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 현장에서 사망자 시신 1구를 추가로 수습했다고 밝혔다.

한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 사고 나흘째인 9일 무너진 보일러 타워 5호기 양옆으로 4·6호기가 위태롭게 서 있다. 지난 6일 발생한 이 사고로 작업자 7명이 매몰돼 3명 사망, 2명 사망 추정, 2명 실종 상태다. 붕괴 현장에는 현재 실종자 2명을 포함해 5명이 아직 매몰돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

울산소방본부는 이날 오전 8시10분부터 실종자 수색 작업을 재개하고 드론 등 장비를 투입했다고 밝혔다. 소방 구조대원 17명은 오전 10시30분께 팔이 낀 매몰자에 대한 구조 작업을 벌여 35분 만인 오전 11시5분 수습했다. 수습된 시신은 구조물에 팔이 낀채 생존해 구조를 기다리다가 지난 7일 새벽 끝내 숨진 김모씨(44)로 확인됐다.

앞서 소방당국은 매몰자 총 7명 가운데 시신 2구를 수습했다. 사고 현장에는 사망 추정 2명, 실종 2명이 아직 매몰돼 있다.

한편 무너진 보일러 타워 5호기 양옆에 서 있는 4·6호기를 발파하기 위한 사전 작업이 이날부터 본격화된다. 타워 발파를 위해서는 현재 75% 수준인 6호기의 '사전 취약화 작업'을 마무리해야 한다. 사전 취약화 작업이란 대형 타워 철거 시 한 번에 쉽게 무너질 수 있도록 기둥과 철골 구조물 등을 미리 잘라놓는 것을 의미한다. 발파 때 타워가 무너진 5호기나 대형 굴뚝이 있는 쪽으로 넘어지지 않도록 유도하는 작업이 필요하다. 사전 취약화 작업을 위한 인력도 이르면 이날 중에 투입될 수 있다.

현장 인근을 지나는 LNG 배관에 질소를 주입해 배관을 비우는 '퍼징(purging) 작업'도 병행할 예정이다. 퍼징 작업은 타워 발파로 인해 배관이 폭발하는 등 2차 사고를 방지하기 위해서 진행된다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



