[속보]대전 도심서 승용차·오토바이 10대 연쇄 추돌…1명 사망·15명 부상

8일 오후 1시 50분경 대전 유성구 도룡동의 한 도로에서 A(40대)씨가 운전하던 테슬라 승용차가 오토바이 한 대와 차량 8대를 잇달아 들이받는 사고가 발생했다.

경찰에 따르면 앞서 서행하거나 정지 신호에 멈춰 있던 차량들을 테슬라 승용차가 그대로 추돌하면서 오토바이와 승용차가 연쇄적으로 충돌한 것으로 조사됐다.

이 사고로 오토바이 운전자가 숨졌으며, 차량에 탑승한 15명은 크고 작은 부상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

현장에서 A씨에게서 음주 흔적은 발견되지 않았으나, 경찰은 혈액 검사를 통해 정확한 음주 및 약물 복용 여부를 확인할 예정이다.

주말을 맞아 인근 축제장 등으로 인파가 몰린 탓에 사고 수습 과정에서 주변 도로에는 교통 정체가 발생하기도 했다.

경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>