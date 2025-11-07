유명현 경남도 균형발전본부장 명예퇴임 … "고향 산청·서부경남 발전 이바지하고파"

내년 지방선거 산청군수 출마 무게

유명현 경남도 균형발전본부장이 25년간의 공직생활을 마치고 7일 퇴임했다.

유 본부장의 명예퇴임식은 이날 진주에 있는 경남도 서부청사에서 열렸다.

퇴임식에는 균형발전본부 소속의 균형발전단, 관광개발국, 농정국, 환경산림국 국장과 과장 등이 참석했다.

유명현 경남도 균형발전본부장(오른쪽)이 25년의 공직생활을 마치고 퇴임했다. 경남도 제공

유 본부장은 서부청사 각 과를 돌면서 직원들에게 "지난 3월과 7월 잇따라 발생한 산청 대형산불과 극한호우 피해 관련 복구에 힘쓰고 도정 발전에 노력해 줘서 감사하다"라는 취지의 인사를 전했다.

경남 산청군 삼장면 출신의 유 본부장은 2000년 3월에 지방고등고시에 합격해 공직생활을 시작했다.

이후 경남도 정책기획담당 사무관, 전략산업과장, 국가산단추진단장, 복지보건국장, 문화관광체육국장, 산업통상국장 등 주요 보직을 지냈다.

진주시 상봉서동 동장, 합천군 부군수, 외교부 중국 쓰촨성 청두(成都) 한국총영사관 경제담당 영사 등도 역임했다.

유 본부장은 경남도 우주항공, 인공지능(AI) 디지털 전환, 방위산업, 원전, 조선해양, 에너지 등 산업 분야를 담당하며 전략산업 발전 전문가로 통했다.

지난 7월엔 도청 서부청사 균형발전본부장으로 부임하자마자 극한호우가 산청지역 피해 복구에 앞장섰다는 평가도 받는다.

유명현 경남도 균형발전본부장(왼쪽)이 퇴임 당일 경남도 서부청사 각 부서를 다니며 직원들과 인사를 나누고 있다. 경남도 제공

정년을 1년 7개월여 앞둔 그는 내년 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거에 산청군수로 출마할 뜻을 내비친 것으로 알려졌다.

유 본부장은 이날 퇴임식에서 "동료 직원들 덕분에 무탈하게 명예퇴임을 하게 됐다"며 "향후 글로벌 우주항공산업 육성과 해양 및 산악 관광밸트 조성으로 고향 산청과 미래 150만 서부경남 지역발전에 조금이나마 이바지하고 싶다"고 말했다.

이어 "공직자는 자시가 앉은 자리에 사회적 책임을 가져야 한다"라며 "도정 발전을 위해 맡은 업무에 열정을 가지고 임해달라"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자



