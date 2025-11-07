경찰, 다음 달 3일 ‘12·3 비상계엄’ 보수 집회에 제한 통고

경찰 "교통 불편·자극적 발언 등 마찰 우려"

삼각지·녹사평역 인근 집회 신고도 제한 통고

윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 1년이 되는 다음 달 3일 보수 단체가 낸 집회 신고를 경찰이 제한 통고한 것으로 확인됐다.

7일 경찰에 따르면 보수 성향 단체 자유대학이 내달 3일 서울 종로구 세종대로 일대에서 집회를 열겠다는 신고에 대해 서울경찰청은 제한 통고를 내렸다.

경찰은 △교통 불편 △자극적인 발언·구호 제창으로 인한 마찰 우려 △주한 미국·일본대사관과 인접 등의 이유로 제한 통고를 한 것으로 파악됐다.

특히 경찰은 행진 구간 중 일부에 종로·청계 관광특구, 경복궁과 인접한 지역이 포함돼 외국인·관광객이 많은 장소라는 점을 언급하며 특정 국가·국민에 대한 폭언·비하·혐오성 표현을 해서는 안 된다고 집회 주최 측에 안내했다.

