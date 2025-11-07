'인종차별 발언' 김철수 대한적십자사 회장 사의

김철수 대한적십자사 회장이 10월 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '대한적십자사 창립 120주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주한 외교사절을 대상으로 인종차별 발언을 한 것으로 알려진 김철수 대한적십자사 회장이 이재명 대통령의 감찰 지시 직후 사의를 표명했다.

7일 적십자사에 따르면 김철수 회장은 이번 사태의 모든 책임을 지고 물러나겠다는 뜻을 전했다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오전 이 대통령이 김 회장의 행위에 대해 엄중하게 질책하면서 김 회장을 감찰하라고 보건복지부에 지시했다고 전했다.

앞서 한 언론은 김 회장이 지난 2023년 앙골라·인도·체코·스리랑카 등 7개국 대사 및 부인이 참석한 행사 후 직원들에게 "외국 대사들 별 볼 일 없는 사람들이더라", "얼굴이 새까만 사람들만 모였더라" 등의 인종 차별 발언을 하는 녹취를 보도했다.

김 회장은 2023년 8월 적십자사 중앙위원회에서 회장으로 선출됐고, 적십자사 명예회장인 윤석열 대통령의 인준을 거쳐 제31대 회장에 취임했다. 그는 윤석열 대선후보캠프 공동후원회장과 김기현 국민의힘 대표 후보 후원회장 등을 지냈다.





